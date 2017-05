3D-Rummel lockt zum Bierstadtfest Noch drei Tage bis zur großen Stadt-Party in Radeberg. Dann feiert eine besondere Attraktion Premiere.

Beim Bierstadtfest kommen Rummelfans auf ihre Kosten (Symbolfoto). © Steffen Unger

Ein Riesenrad gab’s schon mal, auch eine Mega-Schiffs-Schaukel. Aber eine Achterbahn, einen Bob-Kanal und sogar Bungee-Jumping? Nein, das gab’s bisher beim Radeberger Bierstadtfest noch nie. Aber diesmal! Denn neu ist beim Bierstadtfest, das am Freitagabend starten wird, ein komplettes Rummel-Areal.

Auf dem Kaiserhof-Parkplatz werden dann wieder ein Riesenrad und weitere Fahrgeschäfte locken – „und wir haben noch eine echte Premiere vor“, freut sich Frank Schröder, Chef der gleichnamigen Dresdner Veranstaltungsagentur, die das Bierstadtfest bekanntlich auch in den kommenden Jahren ausrichten wird. Auf dem Rummel wird es dann die erwähnte Riesen-Achterbahn geben und auch Bungee-Jumping wird hier dann möglich sein. Und trotz sommerlicher Temperaturen gibt’s eben auch einen spiegelglatten Eiskanal für Bob-Fahrten. „Und zwar in einem 3-D-Simulator“, so der Agenturchef. Das Gerät wurde in den vergangenen Monaten von einer Spezialfirma entwickelt; „und wird am Wochenende in Radeberg dann seine Premiere feiern“, ist Frank Schröder die Begeisterung anzumerken, diesen ganz besonderen Anziehungspunkt nach Radeberg locken zu können.

Spielmobil und Wickeloase

Und überhaupt wird die Stadtparty diesmal ganz besonders familienfreundlich, versprechen die Organisatoren. So wird das Enso-Spielmobil präsent sein; am Sonnabend wird von 13 bis 14 Uhr auf der großen Bühne am Markt die Kinder- und Jugendshowgruppe „Tomira“ für einen Mix aus Kinderanimation und Artistik sorgen – und auch die Still- und Wickeloase im „Krümelland“ an der Schulstraße wird für junge Mütter und Väter wieder geöffnet sein. „Das wurde im vergangenen Jahr super angenommen – und dieses Angebot ist schon eine wirkliche Besonderheit, die man auf anderen Stadtfesten nicht so häufig findet“, freut sich Frank Schröder über die Zusammenarbeit mit dem Krümelland.

Das Radeberger Bierstadtfest startet am 2. Juni, 19 Uhr, mit dem großen Fassbieranstich. Bis Sonntag, 4. Juni, wird dann täglich ab 13 Uhr in der Radeberger Innenstadt gefeiert. www.bierstadtfest.de

