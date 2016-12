39 Kilometer Glasfaserkabel Ab Mitte 2018 können mehr als 1 000 Haushalte in der Gemeinde Thiendorf mit bis zu 50 Megabit surfen – dank der Telekom.

Rund 39 Kilometer Glasfaser will die Telekom im Gebiet der Gemeinde Thiendorf verlegen und 15 Verteiler aufstellen. © dpa

Die Kommune und die Telekom haben dazu jetzt den Vertrag fürs schnelle Internet unterschrieben. Die Telekom will bis Mitte 2018 rund 39 Kilometer Glasfaser verlegen und 15 Verteiler aufstellen. Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass nicht nur Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind, sondern auch Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud. „Bandbreite ist heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom“, sagt Bürgermeister Dirk Mocker.

Die Telekom steigt nun in die Feinplanung für den Ausbau ein. Parallel werden eine Tiefbau-Firma ausgewählt, Material bestellt und Baugenehmigungen eingeholt. Sobald alle Leitungen verlegt und alle Verteiler aufgestellt sind, erfolgt die Anbindung ans Netz der Telekom. Der Ausbau dauert in der Regel zwölf Monate. Anschließend können die Kunden die neuen Anschlüsse nutzen. Wer mehr über Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten und Tarife der Telekom erfahren will, kann sich im Internet oder beim Kundenservice der Telekom informieren: 0800 3303000 (kostenfrei für Neukunden), 0800 3301000 (kostenfrei für Telekomkunden).

