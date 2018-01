39-jährige Dacia-Fahrerin schwer verletzt

Tharandt. Dienstagnacht hat sich nahe dem Ortsteil Grillenburg ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 0.30 Uhr war eine 39-Jährige mit einem Dacia auf der S 194 aus Richtung Naundorf in Richtung Tharandt unterwegs. Etwa zwei Kilometer vor dem Ortseingang Grillenburg kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 39-Jährige hatte dabei schwere Verletzungen erlitten. Am Dacia entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro.

Pirna. Im Zuge der Ermittlungen zu einem Unfall sucht die Polizei einen Beteiligten. Am 3. Januar gegen 17.10 Uhr waren ein Audi A3, ein Fahrschulauto, und einem Radfahrer auf der Clara-Zetkin-Straße zusammengestoßen. Die Fahrerin (29) des Audi wollte in Höhe der Hausnummer 20 von einem Grundstück auf die Straße fahren. Der Radfahrer war auf dem Gehweg unterwegs. Nach dem Unfall entfernte sich der Radfahrer vom Unfallort.

Ford Galaxy gestohlen

Altenberg. In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte von einem Parkplatz am Georgenfelder Weg in Zinnwald einen grauen Ford Galaxy. In dem 16 Jahre alten Fahrzeug befanden sich zudem zwei Paar Langlaufski, ein Teleskop sowie ein Fernglas mit Zubehör. Der Schaden wurde insgesamt auf rund 10000 Euro beziffert.