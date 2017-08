38-Jähriger verschanzt sich vor Polizei im Keller Aus Angst vor dem Gefängnis droht in Zittau ein Mann damit, sich selbst zu verletzen.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Zittauer Polizisten sind am Dienstagabend zu einem 38-Jährigen gefahren, um gegen diesen einen offenen Haftbefehl zu vollstrecken. Am Wohnhaus an der Kantstraße verschanzte sich der Gesuchte im Keller, hielt sich ein Messer an den Hals und drohte sich damit zu verletzen. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Beamte des Einsatzzuges der Polizeidirektion konnten den Mann zur Aufgabe überreden. Der Mann wurde festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,5 Promille. Ein Arzt untersuchte den Mann. Anschließend brachten die Polizisten den 38-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wird er bis auf weiteres eine Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten absitzen. (szo)

