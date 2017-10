3 700 Unterschriften für Geburtenstation Der Wirtschaftsförderverein übergibt die Listen auf einem Bürgerforum. Und ein bizarres Geschenk für Landrat Harig.

Diskutierten beim Forum: Reiner E. Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz-Kliniken, Bischofswerdas OB Holm Große und Matthias Bielich (v.r.) vom Landratsamt. © Rocci Klein

Für den Erhalt der Geburtenstation in Bischofswerda ist ein Bürgerbegehren angelaufen. Steffen Thiele, Vorsitzender des Wirtschaftsfördervereins Bischofswerda, übergab die Listen mit fast 3 700 Unterschriften auf einem Bürgerforum am Montagabend an Matthias Bielich vom Landratsamt. Für Landrat Michael Harig (CDU), der verhindert war, gab er ein besonderes Geschenk mit – ein Fernglas „für den politischen Weitblick“. Den vermissen zurzeit viele in Bischofswerda.

Die angekündigte Entscheidung, die Frauenklinik im Bischofswerdaer Krankenhaus zum Jahresende zu schließen, wurde auf dem Forum von zahlreichen Teilnehmern zum Teil scharf kritisiert. Reiner E. Rogowski, Geschäftsführer der Oberlausitz-Kliniken, und Matthias Bielich erläuterten vor den rund 130 Gästen Gründe und Folgen der Entscheidung. Hauptgrund seien Personalengpässe, die die erforderlichen Qualitätsstandards infrage stellen, machte Reiner E. Rogowski deutlich. Karl-Heinz John, Stadtrat (FDP) und Mitglied des Wirtschaftsfördervereins, forderte, die Schließungsentscheidung für ein Jahr auszusetzen und in dieser Zeit gemeinsam nach Wegen zu suchen, einen Teil der Probleme zu lösen. Der Chef der Krankenhausgesellschaft sagte zu, er werde diesen Vorschlag mit den Chefärzten und dem Landratsamt diskutieren. „Das ist aber keine Zusage. An den Problemen hat sich nichts geändert“, erklärte Reiner E. Rogowski. (SZ)

