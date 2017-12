37 Tiere durch Wolfsriss verloren Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, steht noch nicht fest. Beim Förderverein in Förstgen geht man von mehr als den acht getöteten Schafen aus.

Ein Schäfer mit seiner Herde © B. Donke

An den finanziellen Verlust hat Annett Hertweck am Sonntag auf der Weide gar nicht gedacht. Da war die Mitarbeiterin beim Förderverein für die Natur der Heide- und Teichlandschaft erst einmal geschockt von dem Anblick der acht toten Schafe. Dass es ein Wolf war oder mehrere, dafür gab es noch am gleichen Tag eine Bestätigung durch Katrin Lattermann. Sie ist die Wolfsbeauftragte des Landkreises Görlitz und war vor Ort. Der ersten Begutachtung folgen weitere. Geprüft wird auch noch, ob die Schutzmaßnahmen für die Herde ausreichend waren. Eingeschaltet wird deshalb auch der Herdenschutzbeauftragte des Landkreises, sagt Sophia Liehn. Sie arbeitet im Kontaktbüro Wölfe in Sachsen in Rietschen. Am Dienstag hat sie den aktuellen Wolfsriss in die Jahresstatistik eingepflegt. Mit Stand vom 19. Dezember wird mitgeteilt: „2017 gab es bisher 100 Meldungen von getöteten, verletzten, vermissten Nutztieren im Freistaat Sachsen. In 50 Fällen wurde der Wolf als Verursacher festgestellt beziehungsweise konnte nicht ausgeschlossen werden. Dabei wurden 170 Tiere getötet, 18 Tiere verletzt und 11 Tiere sind vermisst.“ Die aktuellsten Beispiele stammen beide aus dem Landkreis Görlitz, beide vom letzten Adventssonntag. Es sind ein getötetes Schaf in Deutsch-Paulsdorf und die acht getöteten Tiere aus der Herde in Förstgen.

Totgeburten können Folge sein

Wie hoch der Schaden durch den Wolfsriss beim Förderverein ist, das kann Annett Hertweck noch nicht sagen. Fest steht, dass alle toten Tiere tragende Mutterschafe waren. Eine Vielzahl an Schafen und Burenziegen war auch ausgerissen und ein Teil davon wieder eingefangen worden. Am Dienstag fehlten aber noch 29 Tiere. „Die ausgebüxten Tiere mitgezählt, liegt unser Verlust bei 37 Tieren“, sagt Annett Hertweck. Von denen, die beim Wolfsangriff verletzt wurden, könnten noch einige sterben. Auch mit Totgeburten müsse gerechnet werden, sagt sie. Denn der Stress für die Schafe bei so einem Angriff sei enorm. Zu der auf der Weide angegriffenen Herde gehören 190 Tiere. Insgesamt werden beim Förderverein laut einer Zahl vom Oktober 580 Schafe und Ziegen gehalten.

Es war nicht das erste Mal, dass Tiere, die eigentlich vor allem als Landschaftspfleger im Einsatz sind, zum Futter für die Raubtiere wurden. Bereits vor elf Jahren rissen Wölfe 13 Tiere auf einer Weide des Fördervereins für die Natur der Heide- und Teichlandschaft. Im Jahr 2008 holten sich die Wölfe 22 Tiere, im darauffolgenden Jahr zehn. Bei all diesen Vorfällen handelt es sich um Weiden, die sich in der Umgebung von Förstgen befinden. Vor allem hochtragende Schafe und Ziegen wurden im Jahr 2013 Opfer von einem Wolf oder mehreren Wölfen. Diese Tiere standen auf einer Weide im Boxberger Ortsteil Sprey. Insgesamt 58 Tiere hatte der Förderverein seit dem Jahr 2006 bereits bis zum aktuellen Vorfall am vergangenen Adventswochenende eingebüßt.

Am Wochenende war vermutlich wieder ein Springwolf zugange, also ein Tier, welches den Weidezaun auf diese Weise überwindet, vermutet Annett Hertweck. Es wäre nicht das erste Mal. Im Januar wird sie sagen können, wie hoch die Entschädigungszahlung für die getöteten und vermissten Tiere ausfällt.

zur Startseite