37 Kinder Opfer von häuslicher Gewalt In ganz Mittelsachsen zählte die Polizei 525 Betroffene. Viele sind keine 18 Jahre alt und bekommen besondere Hilfen.

56 Frauen, Kinder und Männer sind 2015 im Altkreis Döbeln Opfer häuslicher Gewalt geworden. In ganz Mittelsachsen waren es im selben Jahr 525 Personen. © Symbolfoto: M. Gambarini/dpa

In den sächsischen Frauenhäusern wurden im Jahr 2015 insgesamt 549 Frauen und 624 Kinder aufgenommen. Das teilte der Landesfrauenrat Sachsen mit und beruft sich dabei auf Zahlen des Landespräventionsrates Sachsen. Die Mütter hatten sich dahin geflüchtet, weil sie Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Doch diese geht nicht nur von Männern aus, sondern sie sind auch selbst davon betroffen.

Allein die Interventions- und Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt in Dresden habe im vergangenen Jahr 472 Frauen und 18 Männer Opfer häuslicher Gewalt registriert und beraten. „300 Kinder bis 18 Jahre waren mitbetroffen und haben Gewalt gegen ein Elternteil miterleben und -ansehen müssen“, so Susanne Köhler, Vorsitzende des Landesfrauenrats Sachsen. 72 Kinder seien direkt betroffen und hätten Gewalt am eigenen Leib erfahren.

Wie ist die Situation in Mittelsachsen und speziell in der Region Döbeln? Der DA hat bei der Polizeidirektion Chemnitz nachgefragt. Sprecherin Jana Kindt nennt Zahlen für das Jahr 2015. Aktuellere lägen noch nicht vor: „In der Polizeidirektion Chemnitz wurden 1 547 Fälle häuslicher Gewalt erfasst, davon 525 im Landkreis Mittelsachsen und 56 im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Döbeln.“ In Mittelsachsen wurden 2015 als Opfer erfasst: 37 Kinder, 31 Jugendliche, 25 Heranwachsende und 337 Erwachsene. „Zum überwiegenden Teil sind die Opfer weiblich, vor allem im Erwachsenenalter“, so die erste Polizeihauptkommissarin.

Vielzahl verschiedener Straftaten

Unter „häuslicher Gewalt“ werde Gewalt in ihren vielfältigen Erscheinungsformen, insbesondere als physische, psychische und sexualisierte Gewalt zwischen erwachsenen Personen und gegenüber Kindern und Jugendlichen erfasst, die in persönlicher, insbesondere familiärer Beziehung zum Gewaltanwender stehen oder gestanden haben, erklärte sie. Diese Form der Gewaltausübung fände nicht nur im innerfamiliären Bereich, sondern auch in anderen Lebensbereichen statt.

Strafrechtlich betrachtet sei häusliche Gewalt als eine Vielzahl unterschiedlicher Straftaten mit verschiedenen Opferkonstellationen zu sehen. „Durch die Ausübung häuslicher Gewalt werden regelmäßig Straftaten verübt, die von Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Bedrohung und Nötigung, Freiheitsberaubung und Erpressung über Sexualstraftaten bis hin zu versuchten und vollendeten Tötungsdelikten reichen“, erklärte Jana Kindt. Auch die Fälle von Gewalt gegen pflegebedürftige oder alte Menschen durch Pflegepersonal würden diesem Bereich zugeordnet.

Opfer sollten sofort über den Notruf 110 die Polizei verständigen. „Sie kann die gewalttätige Person aus der Wohnung verweisen und dieser das Betreten der Wohnung für zunächst zwei Wochen verbieten. Das Verbot verlängert sich, wenn das Opfer in dieser Zeit einen entsprechenden Antrag bei Gericht stellt“, so Jana Kindt. Wer bei Übergriffen verletzt wurde, sollte in jedem Fall einen Arzt aufsuchen und sich die Verletzungen attestieren lassen. „Das ärztliche Attest ist ein wichtiges Beweismittel.“

Die Anzeige eines strafrechtlich relevanten Sachverhaltes könne auch durch Minderjährige erfolgen. „Die Polizei wird in diesem Fall zunächst von Amts wegen den Sachverhalt prüfen und gegebenenfalls erforderliche Sofortmaßnahmen einleiten“, erläutert die Polizistin. Sofern Kinder von ihren Eltern oder anderen sorgeberechtigten Personen verletzt oder bedroht werden, kommen neben dem Strafrecht auch die gesetzlichen Vorschriften des Familienrechts sowie das Kinder- und Jugendhilfegesetz zur Anwendung: beispielsweise das Einsetzen eines gesetzlichen Vormundes, der anstelle der Eltern die Interessen des Kindes wahrnimmt.

