37-Jähriger bei Brand verletzt Der Mann hatte im Wohnzimmer geschlafen, als das Feuer ausbrach. Er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Rochlitz. Ein 37-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rochlitz (Mittelsachsen) verletzt worden. Laut Polizei in Chemnitz hatte der 37 Jahre alte Bewohner am Dienstag im Wohnzimmer geschlafen, als die Flammen ausbrachen.

Rettungskräfte brachten den Mann in Sicherheit. Er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Löschwasser habe darunterliegende Wohnungen beschädigt.

Das Zimmer, in dem der Brand ausbrach, war den Angaben nach nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens und die Brandursache waren noch unklar. (dpa)

zur Startseite