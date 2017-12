37-Jährige schwänzt Prozess – Mutter soll Rechnungen zahlen Weil Brit K. nicht zu ihrem Prozess erschienen ist, erhält sie nun einen Strafbefehl.

© dpa

Auf eine 37-jährige Betrügerin hat man am Freitag im Amtsgericht Dresden vergeblich gewartet: der Richter, der Staatsanwalt, der Verteidiger – und auch noch die Mutter der Angeklagten. Die 63-Jährige sollte als Zeugin aussagen, denn ihre Tochter hat, so der Vorwurf, im großen Stil auf den Namen ihrer Mutter bestellt: Kosmetik, Kleidung, Einrichtungsgegenstände, Spielsachen für die inzwischen 13-jährige Tochter. Im Frühjahr 2014 war das, inzwischen also sind schon wieder zweieinhalb Jahre vergangen. Während die Tochter untergetaucht war, stapelten sich bei Frau Mama die Rechnungen – mehr als 10 000 Euro, sagt die Frau später im Gespräch mit Journalisten.

In der Anklage geht es jedoch „nur“ um 25 Taten mit rund 2 000 Euro Schaden. Nach der obligatorischen Wartefrist von 15 Minuten fragte der Richter die Mutter, ob sie wisse, wo sich ihre Tochter aufhält? „Vielleicht in Niedersachsen“, antwortete die Frau. Es ist ihr peinlich, dass sie ihre Tochter angezeigt hatte. Aber so, sagte, sie, habe es einfach nicht weitergehen können. „Ich habe meine Tochter auch schon zwei, zweieinhalb Jahre nicht mehr gesehen.“

Die Angeklagte sei schon vor vielen Jahren an Borreliose erkrankt. Weil die durch einen Zeckenbiss verursachte Krankheit viele Jahre nicht bemerkt worden war, leide sie extrem, habe harte Medikamente nehmen müssen – und nicht mehr arbeiten können. So erklärt sich die Mutter die betrügerischen Einkäufe.

Weil Brit K. nicht erschienen ist, wollte der Staatsanwalt einen Haftbefehl beantragen. Aufgrund der Vielzahl der Taten und der Höhe des Schadens gehe er davon aus, dass der Frau eine Haftstrafe ohne Bewährung drohe. Dem entgegnete der Richter, dass inzwischen viel Zeit vergangen ist. Staatsanwalt und Gericht einigten sich darauf, die Frau per Strafbefehl zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mit Bewährung zu verurteilen. Nicht enthalten ist darin eine neue Verurteilung wegen Betruges in Niedersachsen aus 2016. Da erhielt sie weitere sechs Monate aufgebrummt.

