37-Jährige bei Unfall verletzt Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse kam das Auto der Frau ins Schleudern und erst im Straßengraben zum Stehen.

Hainichen. Die 37 Jahre alte Fahrerin eines Fords ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei war die Frau gegen 7.30 Uhr auf der Riechberger Straße aus Richtung Riechberg kommend in Richtung Mobendorf unterwegs. Vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse geriet der Ford ins Schleudern und kam im Graben zum Stehen. Am Auto entstand augenscheinlich kein Sachschaden. (DA)

