36-jähriger Meißner schwer verletzt Zwei Männer wurden in Untersuchungshaft genommen. Gegen sie wird wegen versuchten Mordes ermittelt.

Nach einem Vorfall am Himmelfahrtstag, bei dem ein 36-Jähriger schwer verletzt wurde, befinden sich zwischenzeitlich zwei Tatverdächtige in Haft. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Tat selbst stellt sich zwischenzeitlich anders dar. Der Geschädigte hatte zunächst bei der Anzeigenaufnahme angegeben, dass er, als er mit dem Fahrrad die Elbe an der Eisenbahnbrücke queren wollte, einen stechenden Schmerz im Bauchraum verspürte. Bei einer Operation hatten Ärzte letztlich ein Projektil entfernt. Die Polizei hatte zu dem Vorfall Zeugen gesucht.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich nun ein anderer Tatablauf heraus. Demnach war der 36-Jährige in einem Wohnhaus in der Meißner Innenstadt von einem der beiden Tatverdächtigen verletzt worden. Die Tatverdächtigen und das Opfer kennen sich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden wurde gegen zwei Männer im Alter von 31 und 42 Jahren Haftbefehle erlassen. Der 31-Jährige wurde bereits Mitte Juni, der 42-Jährige am 25. Juli festgenommen. Ein Ermittlungsrichter setzte die Haftbefehle gegen beide Männer in Vollzug. Sie befinden sich in Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Dresdner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes dauern an. (SZ)

