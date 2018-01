351 Vereine für Preis nominiert Das Interesse an der Auszeichnung „Verein des Jahres 2017“ ist gewachsen. 26 000 Euro hat die Sparkasse für die Ehrenamtlichen gestiftet.

Die Ostsächsische Sparkasse verteilt 26 000 Euro an die Preisträger-Vereine.

Sächsische Schweiz- Osterzgebirge. Jetzt wird es spannend für Vereine aus der Region, die für den Preis „Verein des Jahres 2017“ nominiert sind. In wenigen Tagen tritt die Jury aus Vertretern der Ostsächsischen Sparkasse Dresden und der SZ zusammen, um die Gewinner zu bestimmen. Das Interesse an der Auszeichnung ist in diesem Jahr gewachsen. Standen im Januar 2017 knapp 200 Vereine auf der Bewerberliste, sind es diesmal 351.

Daraus wird die Jury neun Sieger bestimmen. Geehrt werden die Ehrenamtlichen in drei Kategorien: Sport, Kultur und Soziales. In jeder Kategorie werden 3 000 Euro für den Erstplatzierten, 2 000 Euro für den Zweiten und 1 000 Euro für den Dritten vergeben. Die meisten Bewerbungen gibt es dieses Jahr mit 48 Prozent aus dem Bereich Sport, die Anmeldungen aus den Bereichen Kultur und Soziales halten sich die Waage. Zum ersten Mal gibt es eine eigene Kategorie für Vereine, die über die Crowdfunding-Plattform www.99funken.de Geld für ein Vereinsprojekt einwerben.

Nach der Jury-Sitzung wird die Liste der Sieger-Vereine veröffentlicht. Nur die Platzierungen werden vorerst nicht verraten, sondern bleiben bis zur Festveranstaltung im April geheim. Davor bekommen im Februar Fans und Freunde der ausgewählten Vereine eine Chance. Bei einer Abstimmung im Internet wird der Publikumsliebling gewählt. Für den sind noch einmal 2 000 Euro vorgesehen.

Vergangenes Jahr zählten unter anderem der 1. Basketballclub Dresden, der Schlossverein Struppen und die Initiative Kinder von Tschernobyl aus Kamenz zu den Preisträgern. Der damals noch mit 1 500 Euro dotierte Publikumspreis ging an den SV Steina 1885. (SZ/dsz)

