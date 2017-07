35000 Euro im Jahr für Initiativen

Der Ende 2016 eingerichtete Verfügungsfonds der Stadt Bischofswerda wird immer besser angenommen. Ziel ist es, die Eigeninitiative der Bischofswerdaer zu unterstützen. Für das Fördergebiet Altstadt steht bis 2019 jährlich ein Budget von maximal 25 000 Euro zur Verfügung, für den Stadtteil Süd sind es bis 2020 jährlich bis zu 10 000 Euro, informiert die Stadtverwaltung. Projekte, die beispielsweise die Lebensqualität in der Stadt erhöhen, können bis zu 50 Prozent gefördert werden, maximal mit 1 000 Euro im Jahr.

Zu den ersten, die diese Möglichkeit nutzen, gehört die städtische Wohnungswirtschaft und Bau GmbH Bischofswerda. Sie finanzierte mithilfe des Fonds zwei Hundetoiletten in Bischofswerda Süd. Diese wurden nahe dem Spielplatz an der Kolbestraße sowie am „Südmarkt“ an der Belmsdorfer Straße aufgestellt. (SZ)

