350 Freikarten für Füchse-Heimspiel Die LEAG setzt eine Tradition von Vattenfall fort und lädt Zuschauer in die Eisarena ein.

Vattenfall-Nachfolger LEAG stellt erstmals 350 gesponserte Eintrittskarten für die Eisarena zur Verfügung. Sie gelten für das Freitagsspiel der Lausitzer Füchse gegen die Kassel Huskies. Anpfiff für das Heimspiel ist um 19.30 Uhr.

Der Stadtverein Weißwasser hat die Karten an 15 sozial, kulturell oder sportlich engagierte Vereine und Organisationen in und um Weißwasser sowie an fleißige Helfer der kürzlichen Saubermachaktionen im Tierpark sowie an weiteren Standorten in Weißwasser verteilt – in Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit.

Die LEAG setzt mit der Eintrittskarten-Aktion eine Tradition von Vattenfall fort. Vor zehn Jahren wandte sich der Bergbaukonzern an den Stadtverein Weißwasser mit der Anfrage, ob dieser in Zusammenarbeit mit dem Eishockeyverein die Verteilung von gesponserten Freikarten im Auftrag des Konzerns übernimmt. Seitdem wurden viele Tausend Freikarten an Dutzende Schulen, gemeinnützige Organisationen, Institutionen, Vereine und sozial benachteiligte Menschen verteilt. (SZ)

