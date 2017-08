35-Jähriger ohrfeigt mutmaßlichen Rad-Dieb Der Zufall wollte, dass ein 35-Jähriger genau in dem Moment die Hospitalstraße entlanglief, als ein Elfjähriger und seine Geschwister auch dort unterwegs waren. Dabei erkannte der 35-Jährige sein Fahrrad wieder, das ihm vor einigen Tagen gestohlen worden war

Diese erzieherische Maßnahme ging nach hinten los: Der Zufall wollte, dass ein 35-Jähriger genau in dem Moment die Hospitalstraße entlanglief, als ein Elfjähriger und seine Geschwister auch dort unterwegs waren. Dabei erkannte der 35-Jährige sein Fahrrad wieder, das ihm vor einigen Tagen gestohlen worden war; er hatte den Diebstahl am 2. August gemeldet. Mit diesem Fahrrad war der Elfjährige unterwegs. Aufgebracht und sein Eigentum zurückfordernd, trat der 35-Jährige und sein 19 Jahre alter Begleiter an den Jungen heran. Kurzerhand wedelte der 19-Jährige den Jungen vom Rad und nahm es an sich. Der 35-Jährige indes verpasste dem Elfjährigen eine Schelle, dann zogen er und sein Begleiter mit dem Fahrrad von dannen.

Ein Zeuge des Vorfalls rief die Polizei. Die stellte die beiden Männer zur Rede, prüfte das Fahrrad, das in der Tat dem 35-Jährigen gehörte – und eröffnete gegen den 35-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Außerdem wird nun geprüft, wie das Fahrrad in den Besitz des Elfjährigen gelangte. (SZ)

