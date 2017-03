35-Jähriger nach Einbruch gestellt In einem leerstehenden Wohnhaus nehmen Diebe einen Laptop und eine alte Lampe mit. Durch einen Zeugenhinweis konnte ein Täter ergriffen werden.

Einen Laptop, eine alte Lampe und noch mehr hat ein 35-jähriger Deutscher zusammen mit einem Komplizen aus einem leerstehenden Wohnhaus in Ammelsdorf bei Dippoldiswalde gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Mann am Freitagabend nach einem Zeugenhinweis gestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen drangen mit Gewalt in das Gebäude ein und durchsuchten dieses. Sie legten das Diebesgut in einen blauen Trolley, den sie aber auf der Flucht zurückließen. Der zweite Täter konnte noch nicht ergriffen werden. (SZ)

