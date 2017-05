35 Fahrräder in Ludwigsdorf sichergestellt Ein Transporter sollte die Zweiräder im Wert von je 1 000 Euro über die deutsch-polnische Grenze bringen.

© dpa

Ludwigsdorf. In einem Transporter haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht zum Montag 35 hochwertige Fahrräder gefunden. Die Zweiräder waren in Einzelteile zerlegt, in Folie verpackt und im Laderaum hinter Waschmaschinen und Kühlschränken versteckt. Den Gesamtwert gibt Polizeisprecher Thomas Brettschneider mit 35 000 Euro an. Die Bundespolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 3 Uhr morgens hielten die Beamten den 30-jährigen ukrainischen Fahrer am Grenzübergang Ludwigsdorf an und nahmen ihn nach dem Fund vorläufig fest. Er war in Richtung Osten unterwegs. Auf Nachfrage, woher die Räder stammten, wollte sich der Fahrer zunächst nicht so recht äußern und gab an, die Zweiräder in Leipzig und Essen für je ca. 100 Euro von Unbekannten erworben zu haben. Bei der Überprüfung der Identifizierungsnummern stellte sich schnell heraus, dass für mindestens zehn der Fahrräder eine Fahndungsnotierung vorlag. Schwerpunkt der Diebstähle war wohl Leipzig, allein sechs der Fahrräder wurden hier als gestohlen gemeldet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz erließ der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Görlitz Haftbefehl gegen den Fahrer wegen gewerbsmäßiger Hehlerei. Diese Straftat ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bedroht. (szo)

zur Startseite