34 Millionen Euro für die Region

Bettina Bezold aus Colmnitz, die Regionalmanagerin der Leader-Region Silbernes Erzgebirge, steht hier vor dem Portal des früheren Bergamts in Dippoldiswalde. Für Dipps ist ein Projekt in Vorbereitung, wie die Zeugen des alten Bergbaus besser präsentiert werden können. © Frank Baldauf

Die Förderung des ländlichen Raums hat sich seit Jahren unter verschiedenen Namen einen guten Ruf erarbeitet. Seit 2015 läuft sie wieder unter dem Begriff „Leader“. Vorher war sie unter der Abkürzung „Ile“ bekannt. Aus diesen Töpfen können sehr verschiedene Vorhaben im ländlichen Raum unterstützt werden. Dabei besteht weiterhin die Leader-Region „Silbernes Erzgebirge“, zu der 13 Gemeinden in der Weißeritzregion gehören, 13 im Landkreis Mittelsachsen und Seiffen, das zum Erzgebirgskreis gehört.

Warum geht Leader über die Kreisgrenzen hinaus?

Bettina Bezold, die als Regionalmanagerin, Leader in der Region „Silbernes Erzgebirge“ steuert, sagt: „Das ist genau das Ziel von Leader, über Verwaltungsgrenzen hinaus Akteure zusammenzubringen.“ Das Osterzgebirge von Geising bis Seiffen ist durchaus eine landschaftliche und kulturelle Einheit, in der es sinnvoll ist, bei der Entwicklung der ländlichen Räume zusammenzuarbeiten.

Wie ist der aktuelle Stand der Leader-Förderung?

Die Förderperiode für Leader reicht von 2014 bis 2020. Zuerst haben die Gremien von Leader ein Leitbild ausgearbeitet. Dieses lautet kurz zusammengefasst: „Mit Tradition und Innovation eine lebenswerte Region gestalten“. Der Freistaat Sachsen hat das „Silberne Erzgebirge“ mit diesem Leitbild 2015 als Leader-Region anerkannt. Seitdem hat Leader rund acht Millionen Euro Fördergelder in der Region vergeben.

Was unterstützt Leader mit den Geldern?

Insgesamt stehen für Leader 33,5 Millionen Euro bis zum Jahr 2020 zur Verfügung. Die sind auf verschiedene Arbeitsbereiche aufgeteilt. Der größte Topf ist der für Ortsentwicklung und Wohnen mit 9,8 Millionen Euro. Knapp sieben Millionen stehen für Verkehr und Mobilität bereit. Der Zweig Kulturerbe, Image und Tourismus wird mit fünf Millionen bedacht, Wirtschaft und Arbeitsmarkt mit gut vier Millionen. Weitere Töpfe sind einer für die Grund- und Nahversorgung sowie einer für Umwelt, Natur und Landwirtschaft.

Wie kommen Bürger an die Leader-Förderung?

Wer Unterstützung aus den Leader-Töpfen will, muss sich rechtzeitig darum kümmern. „Leader ist nichts, was schnell geht. Die Förderung braucht Zeit“, sagt Bettina Bezold. Sie empfiehlt, immer erst beim Regionalmanagement nachzufragen, wenn eine Idee am Entstehen ist. „Wir beraten dann, wie ein Antrag gestellt werden kann“, sagt sie. Auf der Internetseite der Leader-Region Silbernes Erzgebirge findet sich auch eine Checkliste, ob ein Vorhaben eine Chance hat, gefördert zu werden.

Dann ist meist etwas Geduld erforderlich. Denn bei Leader können Interessenten nicht jederzeit Förderung beantragen, sondern sie müssen warten, bis ein sogenannter Aufruf herausgeht. Nur dann werden Anträge angenommen. Vier solcher Aufrufe sind für Ende Februar geplant. In jedem der einzelnen Bereiche gibt es mindestens zwei solcher Aufrufe pro Jahr. Wenn ein Antrag durchgefallen ist, kann er überarbeitet und beim nächsten Aufruf wieder vorgelegt werden.

Die Anträge werden nach einem festen Muster bewertet. So muss ein Vorhaben immer einen Mehrwert für die Region bedeuten. Danach guckt das Regionalmanagement. Schließlich prüft ein Arbeitskreis, ob das Vorhaben auch fachlich passt. Dort sind Kommunalpolitiker, Vertreter der Wirtschaft und Verbände vertreten. Sie vergeben Punkte, und danach werden die Projekte sortiert. Zuletzt entscheidet der Koordinierungskreis, welche Projekte er befürwortet. Das bedeutet dann grünes Licht, dass der endgültige Antrag beim Landratsamt gestellt werden kann. Wenn es so weit ist, müssen alle Papiere komplett sein, zum Beispiel die Baugenehmigung und die Finanzierung.

Wann kommt das Geld aus der Leader-Förderung?

Hier liegt ein Problem des Programms. Die Antragsteller müssen die kompletten Kosten erst einmal aus der eigenen Tasche bezahlen. Privatleute und Unternehmen müssen diese Vorfinanzierung mit ihrer Bank klären. Für Vereine gibt es eine Möglichkeit, über die Sächsische Aufbaubank eine Vorfinanzierung zu bekommen.

