34-Jähriger stürzt von Blitzer

Renault Clio überschlägt sich Wilschdorf. Ein 23-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch die Kontrolle über seinen Renault Clio verloren. Er war laut Polizei auf der Wilschdorfer Straße in Richtung Wilschdorf unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

34-Jähriger stürzt vom stationären Blitzer Pirna. Übermut tut selten gut, könnte über dieser Polizeimeldung stehen: Am Sonnabendabend fiel einem Autofahrer auf der Königsteiner Straße in Pirna auf, dass ein Unbekannter den stationären Blitzer erklommen und es sich auf diesem offenbar gemütlich gemacht hatte. Doch der Aufenthalt in luftiger Höhe währte nicht lange. Der Mann, ein 34-jähriger Pirnaer, verlor das Gleichgewicht und stürzte hinunter. Dabei verletzte er sich und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe dieser Aktion sind unklar.