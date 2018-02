34-Jähriger erneut unter Drogen am Steuer

Hoyerswerda. Bei einer Verkehrskontrolle in der Spremberger Chaussee hat am Montagmorgen kurz nach 5 Uhr eine Streife des örtlichen Polizeireviers eine Drogenfahrt aufgedeckt. Die Beamten überprüften einen Mitsubishi samt Fahrer. Als Zweifel an der Fahrtauglichkeit des Lenkers aufkamen, brachte laut Polizeibericht ein Test Klarheit: Der 34-Jährige hatte zuvor Amphetamine konsumiert.

Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Da er nicht zum ersten Mal unter Drogeneinfluss gefahren ist, drohen dem Betroffenen ein saftiges Bußgeld von bis zu 1 500 Euro, zwei Punkte im Zentralregister sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Das alles kann noch weitergehende Folgen haben. Post zu dieser Ordnungswidrigkeit wird laut Polizei die Bußgeldstelle von Hoyerswerda verschicken. Außerdem wird sich die Fahrerlaubnisbehörde dafür interessieren, ob der Mann generell überhaupt noch zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. (kk/US)

