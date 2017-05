34-jähriger Dieb zu Haftstrafe verurteilt

Zittau/Görlitz. Das Amtsgericht Görlitz hat jetzt einen notorischen und unbelehrbaren Dieb zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt. Aufgrund umfangreicher Ermittlungsarbeit konnte Sylvester G. im Dezember vorigen Jahres auf frischer Tat erwischt und in Untersuchungshaft genommen werden. Der 34-Jährige ist in Polen einschlägig bekannt und mehrfach vorbestraft. Im aktuellen Verfahren wurde G. wegen 22-fachem Diebstahl angeklagt. Allein und gemeinsam mit anderen hatte er den Raum Zittau heimgesucht. Die verfolgten Taten liegen im Zeitraum zwischen Oktober 2015 bis Dezember 2016.

Bei seinen Beutezügen bevorzugte der Angeklagte Keller, Schuppen und unbewohnte Wohnhäuser. Doch nicht nur das: Auf einer Baustelle stahl er eine Rüttelplatte, im Kleingartenverein „Neiße Verbandsfreunde 1904“ brach er in neun Lauben ein. Im Vereinshaus des Bogensportvereins in der Zittauer Weinau richtete er um die 5 000 Euro Sachschaden an. Und das nur, um etwa 500 Euro Diebstahlswert an Kupfer zu erbeuten. An anderer Stelle stahl er Dieselkraftstoff ebenso wie Werkzeuge im Wert von 5 500 Euro. Als Sylvester G. am 15. Dezember vergangenen Jahres in der Kleingartenanlage „Wochenendsiedlung“ in vier Lauben einbrach, wurde er erwischt. Nach der Beweisaufnahme verurteilte das Gericht G. wegen 15 vollendeten und fünf versuchten Diebstählen zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (jrs)

