34-Jähriger beim Randalieren erwischt

Radfahrer bei Sturz verletzt Freital. Ein Radfahrer (40) ist Donnerstagnachmittag bei einem Sturz auf der Hüttenstraße verletzt worden. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Hüttenstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.

Geld gestohlen Pirna. Donnerstagabend betrat ein Unbekannter ein Geschäft an der Lohmener Straße. In einem unbeobachteten Moment griff der Mann in die Registrierkasse und stahl knapp 400 Euro aus dieser. Anschließend flüchtete er mit der Beute.

Fensterscheiben eingeschlagen Rabenau. Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde wurden Donnerstagnacht zum Kipsenweg im Ortsteil Karsdorf gerufen. Ein Anwohner hatte aus Richtung eines leerstehenden Hauses einen lauten Knall gehört und zwei Unbekannte wegrennen sehen. Anhand der vorliegenden Beschreibung der Flüchtigen konnten die Beamten einen Mann (34) in der Nähe ausfindig machen und seine Personalien feststellen. Eine Kontrolle des Hauses ergab, dass dort zwei Fensterscheiben eingeschlagen waren. Augenscheinlich hatte sich jedoch niemand Zugang zu dem Gebäude verschafft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von der Autobahn ins Gefängnis Breitenau. Bundespolizisten kontrollierten am Donnerstag auf der A17 einen 47-jährigen Rumänen, gegen den zwei aktuelle Strafvollstreckungshaftbefehle vorliegen, wegen diverser Straftaten im Raum Hannover. Dadurch standen noch Strafvollstreckungsgelder in Höhe von insgesamt 3611,38 Euro aus. Da er diese nicht zahlen konnte, verbüßt er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 242 Tagen in der Justizvollzugsanstalt in Dresden.