33 neue Doppelstockwagen für Israel Die Fahrzeuge werden in den Bombardier-Werken Bautzen und Görlitz gebaut. Der Konzern bezifferte den neuen Auftrag mit einem zweistelligen Millionenbetrag.

Bombardier Logo über der Einfahrt des Görlitzer Werkes © nikolaischmidt.de

Bautzen / Görlitz. Der Bombardier-Konzern baut weitere 33 Doppelstockwagen für Israel Railways. Die Fahrzeuge werden in den Werken Bautzen und Görlitz gebaut. Ein Teil der Endmontage findet vor Ort in Israel statt. In dem asiatischen Land rollen dann insgesamt 462 Doppelstockwagen von Bombardier.

Der Konzern bezifferte den neuen Auftrag auf rund 56 Millionen Euro. Die Lieferung soll laut Zeitplan bis Februar 2019 abgeschlossen sein. Die Wagen bekommen auf beiden Ebenen Teppichböden und leistungsstarke Klimaanlagen. (SZ/tbe)

