Schwimmen 33 Goldmedaillen von der Neiße an die Elbe geholt Bei den Sprinttitelkämpfen des Schwimmbezirks Dresden trumpfen die Aktiven des SC Riesa erneut auf.

Das Görlitzer 25-Meter-Wettkampfbecken war jüngst Austragungsort der Bezirks-Sprintmeisterschaften des Schwimmbezirkes Dresden. Es kamen weit über 300 Sportler aus 17 Vereinen in die Schwimmhalle der Neißestadt. Statt der sonst in Görlitz stattfindenden Kurzbahnmeisterschaften für die „langen“ 200- Meter-Strecken musste das Sprintprogramm dieses Jahr von Riesa nach Görlitz ausweichen. Aufgrund eines technischen Defektes im Riesaer Hallenschwimmbad war die Durchführung zum Ursprungstermin im September unmöglich geworden.

Aber auch an der Neiße zeigten die Riesaer, dass sie sich trotz eines gesperrten Beckens mit viel Trainingsfleiß ordentlich auf die Meisterschaften vorbereitet hatten und im Bezirk Dresden mit der Leistungsspitze mithalten können. Sie holten in allen Disziplinen 33 Mal Gold, 27 Mal Silber und 19 Mal Bronze. Dem Riesaer Michael Novacescu gelang es in sechs Disziplinen, beste Sprintzeiten vorzulegen und damit sechsmal aufs Siegertreppchen steigen zu dürfen.

Beste Riesaer Schwimmerinnen waren Paula Gallwitz, Lisa Klatzek, Clara Jaeckel und Undine Lauerwald mit jeweils zwei Goldmedaillen. Ebenfalls auf dem Siegertreppchen ganz oben standen Oskar Kießling, Paul-Gismo Knappe, Stefan Müller, Florian Winter, Niklas Loßner, Soraya Nicklisch, Alessandro Wittig, Max Klipphahn, Jonas Albrecht und Marius Köhler. Trainer Peter Günzel freute sich mächtig über die erreichten Leistungen. (kk)

