3,28 Promille: Mit dem Roller gestürzt Ein 46-jähriger Alkoholiker beschönigt seine Sucht – doch zu bestreiten gibt es wenig. Er fiel genau vor einen Polizisten.

Auch wenn er den Begriff nicht nutzt, beschreibt sich Thomas H. als Quartalssäufer. Drei, vier Monate habe er immer absolut nichts getrunken. Und wenn, brauche er nicht viel. Als der 46-jährige Deutsche im März 2016 fast im Stehen auf seinem Motorroller umgekippte, klirrten die Flaschen in dem Helmfach. Eine Weinflasche ging zu Bruch, außerdem fand die Polizei ein geleertes Bier und eine fast leere Flasche Korn. Beim Blutabnehmen kam dann ein ungeheuerlicher Wert ans Licht: H. hatte noch 3,28 Promille Alkohol im Körper.

„Ein Wert – da sind Alkohol-Ungewohnte auch schon gestorben“, sagt Rechtsmediziner Andreas Engel. Seit Mittwoch steht Thomas H. vor dem Amtsgericht Dresden – wegen fahrlässigen Vollrausches und weil er, wohl nüchtern, das Jobcenter betrogen haben soll. Es fällt dem Angeklagten nicht leicht, sich zu seiner Sucht zu äußern. Er verharmlost, sagt, es ginge auch ohne absolute Abstinenz, und er sucht allzu oft die Schuld bei anderen. Seine zweite Ehefrau habe ihn nach der Scheidung erpresst. Da erst, mit 34, habe er mit Alkohol angefangen. Etwa einen Monat vor der Sache mit dem Roller sei er zu Hause von drei Tätern überfallen worden. Auch das Ereignis habe dazu geführt, dass er wieder getrunken habe. Am Sturz-Tag habe er sich mit seiner Freundin gestritten. Er wisse nur, dass er eine Flasche Doppelkorn gekauft habe.

Den Rest der Geschichte erzählt Jens H., ein Polizist, der privat unterwegs war. „Ich fuhr die Bautzner Straße stadtauswärts und sah den Roller in Höhe der Jägerstraße“, sagte er. Dort am Waldschlösschen habe H. versucht, vom Fußweg über einen Grünstreifen auf die Straße zu fahren. Das ging nicht. Und so, wie er auf seinem Roller saß, kippe er um. „Als ich zu ihm kam, saß er immer noch auf dem Roller.“ Allerdings im Liegen. Er half ihm auf, zog den Schlüssel ab, und alarmierte seine Kollegen. „Alles richtig gemacht“, lobt Richter Rainer Gerards. Der Prozess wird fortgesetzt.

