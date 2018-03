32 Tonnen illegalen Tabak auf Ostritzer Versammlungsgelände entdeckt Eigentlich wollten Polizei und Behörden bei einer Begehung feststellen, ob vor Ort das „Schwert und Schild“-Festival stattfinden kann.

Polizei, Feuerwehr und Behörden haben am Mittwoch das Areal des Hotels „Neißeblick“ in Ostritz inspiziert. Und machten einen erstaunlichen Fund. © Polizei

Ostritz. Am Mittwochvormittag waren Vertreter des Landkreises und der Stadt Ostritz gemeinsam mit der Polizei auf dem Gelände in Ostritz unterwegs, auf dem vom 20. bis 22. April die rechte Veranstaltung „Schwert und Schild“ stattfinden soll. Ziel war es, zu prüfen, ob das Festival an dem Ort aus rechtlicher Sicht stattfinden kann. „Gleichzeitig diente die Ortsbesichtigung zur Prüfung brandschutz-, umwelt-, hygiene- sowie baurechtlicher Aspekte.“, sagte Polizeisprecher Thomas Knaup.

Als die Delegation eine Lagerhalle besichtigte, die ebenfalls für die Versammlung genutzt werden soll, entdeckte die Polizei dain eine Vielzahl Kartons. Darin befanden sich nach Angaben Knaups insgesamt 32 Tonnen unversteuerter Rauchtabak. Die Polizei zog den Zoll hinzu. Die Ermittlungen hierzu laufen, das Dresdner Hauptzollamt stellte den Tabak sicher. Gegen den Mieter der Lagerhalle, einen polnischen Staatsbürger, wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, heißt es von dort. Der Steuerschaden belaufe sich auf 660 000 Euro.

Die Prüfung der Versammlungsanzeigen in Ostritz sind durch den Landkreis Görlitz noch nicht abgeschlossen. Bindend für die Behörde sei das Recht eines jeden, sich friedlich und ohne Waffen versammeln zu können, das unmittelbar aus dem Grundgesetz hervorgeht. Auch die Polizei sieht sich als neutralen Garanten der geltenden Gesetze gegenüber jedermann – dazu gehöre auch die Versammlungsfreiheit, wie Thomas Knaup betont. Man bereite sich intensiv auf die Aufgaben vor. Der Auftrag der Polizei werde klar umrissen sein: „die möglichst störungsfreie Durchführung aller nicht verbotenen Versammlungen und Veranstaltungen zu gewährleisten sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Zuge des Versammlungsgeschehens aufrechtzuerhalten“, sagt Knaup. Man werde bei der Berichterstattung über das Einsatzgeschehen möglichst transparent vorgehen. (szo)

