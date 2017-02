32 Straftäter gestellt Über das vergangene Wochenende hat die Bundespolizei mehrere gesuchte Personen erwischt. Für weitere Kriminelle ging es direkt ins Gefängnis.

Ingesamt 32 Personen, die nach der Begehung von Straftaten untergetaucht waren, hat die Bundespolizei am Wochenende in der Region geschnappt. Die Täter stammen aus verschiedenen inner- und außereuropäischen Ländern und konnten nach der Sachbearbeitung weiterreisen.

Nicht so einfach davon kamen wiederum andere, die von den Beamten kontrolliert worden. Zwei Serben beispielsweise wollten illegal nach Deutschland einreisen, weshalb sie zurück nach Tschechien geschoben wurden. Weiterhin fand die Bundespolizei bei Überprüfungen von Personen Dokumente, die als vermisst gemeldet waren.

Weiterhin wurden noch drei Haftbefehle vollstreckt. Zwei der verhafteteten Personen, ein Türke und eine Ungarin, mussten ins Gefängnis nach Dresden und Chemnitz. Der Dritte, ein Rumäne, wurde Ende 2015 durch das Amtsgericht Gemünden a. Main wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt. Die Strafe in Höhe von 595,72 Euro konnte er aufbringen, weswegen der nicht ins Gefängnis musste.

Schließlich waren die Beamten noch auf Zufahrtsstraße zur A 17 erfolgreich. Mit einer geringen Menge Rauschgift im Gepäck wurde ein Deutscher bei einer Überprüfung angetroffen. Keine Haftpflichtversicherungen für Fahrzeuge, Tabakwaren über die gesetzliche Freimenge und eine verbotene Waffe waren weitere Feststellungen der Bundespolizei am vergangenen Wochenende. (szo)

