32-jähriges Opfer aus Klinik entlassen

Bei Unfall verletzt Sebnitz. Am Donnerstagnachmittag wurde ein 25-Jähriger bei einem Autounfall auf der Dr.-Steudner-Straße in Sebnitz leicht verletzt. Der Fahrer (82) eines Ford Focus wollte vom Nettomarkt auf die Straße auffahren. Dabei stieß er mit einem Skoda Fabia (Fahrer 38) zusammen. Ein 25-Jähriger, der als Beifahrer im Skoda saß, erlitt leicht Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 1000 Euro.

Haft wegen Urkundenfälschung Pirna. Für einen 32-jährigen Bulgaren ging es am Donnerstag für die nächsten zwei Monate in Haft. Der 32-Jährige war wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1347 Euro verurteilt worden. Da er diese bei einer Kontrolle nahe der Grenze nicht bezahlte, verbüßt er jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Dresden.

Lack zerkratzt Pirna. Am Donnerstag zerkratzten Unbekannte den Lack eines Ford Galaxy, der auf einem Parkplatz an der Herbert-Liebsch-Straße in Pirna stand. Der entstandene Schaden wurde auf rund 3500 Euro beziffert.

Geldstrafe wegen Diebstahl Hellendorf. Am Donnerstag gegen 18 Uhr kontrollierten Polizisten in Hellendorf einen 45-jährigen Rumänen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser wegen Diebstahl verurteilt worden war. Die noch offene Geldstrafe von 1270 Euro konnte er vor Ort bezahlen und so die angedrohte Haftstrafe umgehen.

Gestohlenes Kennzeichen angeschraubt Hellendorf. Die Polizei hat an einem Auto ein gestohlenes Kennzeichen festgestellt. Bei einem in Hellendorf geparkten Citroen stellten die Beamten gegen 19.15 Uhr am Donnerstag fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen eigentlich zu einem VW gehören. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Citroen im März 2017 außer Betrieb gesetzt wurde. Kurz darauf konnten die Beamten den Fahrer, einen 34-jährigen Deutschen ausfindig machen. Die weiteren Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch führt in diesem Sachverhalt die zuständige Landespolizei Sachsen.

Bus beschmiert Freital. Unbekannte haben in Freital-Döhlen die Innenwände eines Busses des Regionalverkehrs Dresden mit rechten Parolen und Symbolen beschmiert. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.