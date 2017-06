32-Jähriger schwer verletzt Der Fahrer eines Peugeot überschlug sich am Freitag in Halsbrücke mit seinem Pkw und wurde dabei schwer verletzt.

Ein Fahrer eines Pkw Peugeot wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann befuhr am Freitag, gegen 17.15 Uhr, die Alte Meißner Straße aus Richtung Staatsstraße 196 in Richtung Rothenfurth. In einer Linkskurve, etwa 150 Meter nach der Einmündung zur Erzstraße, kam der Peugeot nach links von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 32-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand am Peugeot ein Totalschaden und wird auf etwa 5 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (szo)

