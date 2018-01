32-Jährige schwer verletzt Eine Pkw-Fahrerin überschlug sich am Freitagnachmittag mit ihrem Pkw in Freiberg und wird schwer verletzt.

Eppendorf. Die Fahrerin eines Honda wird am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die 32-Jährige fuhr auf der S 236 aus Richtung Leubsdorf in Richtung Eppendorf. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinunter, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand Totalschaden, teilt die Polizei mit. (szo)

