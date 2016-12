32 Baustopps vom Landkreis Die Verfügungen zur Baueinstellung ergehen, wenn ohne erforderliche Genehmigung oder abweichend von Vorlagen losgelegt wird.

Baustopp in Großenhain am Gebäude Naundorfer Straße 6. Grund: angeblich rechtswidriger Teilabbruch des Dachstuhls. © Klaus-Dieter Brühl

Im Jahr 2016 wurden in Zuständigkeit des Landkreises Meißen als untere Bauaufsicht 32 Verfügungen zum Baustopp erteilt. Dies entspricht in etwa dem Durchschnitt der Vorjahre. „Ein signifikanter Anstieg an Baustopps ist somit nicht erkennbar“, so die Sprecherin des Landkreises Helena Musall. Die Verfügungen zur Baueinstellung ergehen, wenn ohne erforderliche Baugenehmigung bzw. abweichend von genehmigten Bauvorlagen mit dem Bau begonnen wurde.

Baueinstellungen werden aber auch verfügt, wenn der Bauherr einer in der Baugenehmigung enthaltenen Bedingung, wie bautechnische Nachweise über die Standsicherheit, den Brand-, Schall und Erschütterungsschutz vor Baubeginn der Bauaufsichtsbehörde vorzulegen, nicht nachkam.

Es gibt jedoch auch bewusste Verstöße von Bauherren, zum Beispiel Nutzungsänderungen ohne Genehmigung; den Baubeginn vor Abschluss des Genehmigungsverfahrens, den Baubeginn vor Erfüllung der Nebenbestimmungen oder von Auflagen zum Bau. (ulb)

