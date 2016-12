31000 Euro für Fremdbetreuung Weil viele Kinder aus der Gemeinde in anderen Orten betreut werden, kommen auf die Gemeinde höhere Kosten zu.

Klingenberg. Hartmannsdorf-Reichenau gibt außerplanmäßig 31 000 Euro für die Fremdbetreuung von Kindern aus der Gemeinde aus. Die Gemeinderäte stimmten den Extra-Kosten für das laufende Haushaltsjahr bei ihrer jüngsten Sitzung zu. Bei dem Zuschuss handelt es sich um Geld für den Pflichtanteil der Gemeinde an den Betriebskosten in Betreuungseinrichtungen anderer Kommunen. Er wird wegen aktueller Planzahlen fällig.

Seit Jahren werden mehrere Krippenkinder aus Hartmannsdorf und Reichenau in Kitas und bei Tagesmüttern in anderen Gemeinden betreut. Für die Fremdbetreuung sind gegenwärtig 517 Euro pro Kind und Monat fällig. 2018 sind es je 572 Euro. 2015 wurden fünf Kinder außerhalb der Gemeinde betreut, dieses Jahr sind es elf Kinder. Berufliche Gründe sind oft dafür ausschlaggebend. Um künftig Kinder unter einem Jahr in der Gemeinde betreuen zu können, wird die Kita in Hartmannsdorf bald bedarfsgerecht umgebaut. (SZ/skl)

zur Startseite