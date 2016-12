31 Namen auf einer Liste Russische Biathleten tauchen in einem Dopingbericht auf. Der Verband will noch dieses Jahr über Sanktionen entscheiden.

Anton Schipulin ließ sich von den aktuellen Diskussionen nicht beirren, der Russe wurde beim Weltcup-Sprint in Nove Mesto Zweiter. © dpa

Es bleibt ein unangenehmes Gefühl. Den Sprint am Donnerstag beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto beendet der Russe Anton Schipulin als Zweiter. Es ist der Tag, an dem der Biathlon-Weltverband IBU verkündet, dass ihm eine Liste mit 31 dopingverdächtigen Russen vorliegt. Darunter seien auch heute noch aktive Sportler, sagt Verbandschef Anders Besseberg. Die Liste stamme von der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada, die bei der Veröffentlichung des McLaren-Reports über staatlich organisiertes Doping in Russland zunächst keine Zahlen bestimmter Sportarten genannt hatte. Mehr als 1 000 Athleten sind insgesamt nach Wada-Angaben zwischen 2011 und 2015 Teil einer institutionellen Betrugsmaschinerie gewesen.

„Ich bin sauber, ich habe ein reines Gewissen“, sagte Schipulin, der bei der dritten Weltcup-Station in Nove Mesto fehlerfrei schoss. „Ich hoffe, dass die Wahrheit rauskommt. Aber bevor man jemanden verurteilt, braucht man eindeutige Beweise. Sonst macht das keinen Sinn.“ Sprint-Sieger Martin Fourcade meinte, es sei „ein schwieriges Thema. Ich möchte Beweise sehen und Fakten“, sagte der Franzose. Fast wortgleich äußerte sich Altmeister Ole Einar Björndalen. „Wenn nur zehn Prozent davon stimmt, ist das eine Katastrophe. Aber vorher will ich Beweise sehen“, sagte der Norweger nach seinem 14. Platz. „Solange sie starten, sind sie hoffentlich sauber“, so der 42-Jährige.

Arnd Peiffer hat angefangen, den Bericht zu lesen. „Es sind Indizien, die zwar ein vollständiges Bild ergeben, aber es sind eben keine Beweise. Das macht es juristisch wohl schwierig“, erklärte der Elftplatzierte. „Allerdings sollte man überlegen, ob man die WM 2021 in Tjumen wirklich durchziehen will.“

Die IBU hatte eine fünfköpfige Kommission mit Experten aus fünf Nationen gegründet, die jeden einzelnen Fall, bevorzugt der noch aktiven Biathleten, prüft. Empfehlungen für mögliche Sanktionen sollen bei einer Sitzung am 22. Dezember vorgeschlagen werden, hieß es in einer Mitteilung der IBU. Entscheide sich die IBU dafür, Athleten zu sperren, solle das vor der ersten Weltcup-Woche in Oberhof Anfang Januar geschehen, sagte der Präsident der norwegischen Zeitung Verdens Gang. Unter den 31 Athleten seien auch einige, die schon gesperrt sind, erklärte Besseberg. Andere hätten ihre Karriere bereits beendet. Hinzu kämen Sportler, die bislang noch gar nicht bei internationalen Wettbewerben aufgetaucht seien.

Außerdem könnten die Junioren-WM im Februar und der Weltcup im März aus Russland in andere Länder verlegt werden, hieß es. „Wir wissen, dass es genügend andere Kandidaten gibt, die diese Veranstaltungen austragen würden. Das ist zeitlich kein Problem“, so Besseberg. Schweden-Coach Wolfgang Pichler, der selbst einmal in Russland als Biathlon-Coach angestellt war, sagte: „Das ist ein Angriff auf den Sport. Zur Tagesordnung kann man nicht mehr übergehen.“

Trotz der von Wada-Chefermittler Richard McLaren in den vergangenen Monaten penibel zusammengetragenen Indizien weisen die Russen weiter alle Vorwürfe von sich. Ministerpräsident Dmitri Medwedew bezeichnete die Anschuldigung, der Staat und seine Behörden hätten an der Vertuschung entscheidend mitgewirkt, als „völligen Blödsinn“. Es habe in Russland „selbstverständlich kein staatlich gestütztes Doping-System gegeben“, dieses „gibt es nicht und kann es nicht geben“, sagte er einem russischen Fernsehsender.

McLarens Bericht habe „Antworten auf viele Fragen gegeben, die im ersten Bericht noch offen waren“, räumte IOC-Chef Thomas Bach in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein. Bach sprach nicht mehr – wie noch nach dem ersten Wada-Report im Sommer – von „Indizien“, diesmal habe McLaren „Beweise“ vorgelegt. Er habe den Bericht mit „Erschrecken“ und „in Teilen auch innerer Wut“ gelesen. Bach kündigte die erneute Analyse von Dopingproben an. (dpa/mit sid/SZ)

