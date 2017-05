31-Jähriger will ins Gefängnis Die Polizisten staunten nicht schlecht, als der Mann sich in der Nacht zu Dienstag in Zittau bei ihnen meldete.

Symbolbild © dpa

Zittau. Kurz nach Mitternacht am 30. Mai hat ein Bürger unaufgefordert seinen polnischen Ausweis an Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz überreicht. Der Mann wollte sich der Polizei stellen und freiwillig seine Freiheitsstrafe antreten. Darüber informiert die Bundespolizeiinspektion Ebersbach. Die Beamten staunten nicht schlecht, heißt es in der Pressemeldung.

Der 31-jährige Pole hatte laut Polizei bereits seine gepackte Reisetasche mit persönlichen Dingen für seinen Aufenthalt in der JVA dabei. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann noch 59 Tage absitzen muss. Des Weiteren wurde bekannt, dass ihm 2014 das Recht auf Einreise und Aufenthalt in Deutschland aberkannt wurde.

Gegen 5 Uhr hatte der junge Mann schließlich sein Reiseziel in der JVA Görlitz erreicht. (szo)

