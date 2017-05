31-Jähriger fährt gegen Leitplanken

Radeburg. In der Nacht zum Sonntag stoppten Beamte des Polizeireviers Meißen einen Fahrradfahrer auf der Bahnhofstraße. Grund der Kontrolle: Der Radler war in Schlangenlinie unterwegs und das Rad ein defektes Rücklicht. Bei der Kontrolle des 38-Jährigen stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,7 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge.

Radebeul. Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Raub an einem 17-Jährigen am Straßenbahnhaltepunkt „Wasastrasse“ vom Sonntag, gegen 22 Uhr .

Audi fährt gegen Poller – Zeugen gesucht

Riesa. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen, gegen 3.40 Uhr, auf der Dr.-Külz-Straße Höhe Großenhainer Straße ereignete.

Ein silbergrauer Audi A1 war auf der Großenhainer Straße/Dr.-Külz-Straße aus Richtung Gohlis in Richtung Pausitz unterwegs. In der Linkskurve an der Einmündung An der Klosterkirche kam der Audi zu weit nach rechts und kollidierte mit zwei Begrenzungspollern. Am Audi, den Pollern sowie dem Fußweg entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 6000Euro.

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, befand sich nur noch der verunglückte Audi am Unfallort. Nur wenige Meter entfernt, stellten die Beamten zwei junge Männer (19/19) fest, die offenbar mit dem Audi im Zusammenhang standen. Einer der Männer hatte auch den Schlüssel zum Fahrzeug bei sich. Zudem standen beide 19-Jährige unter Alkoholeinfluss. Da zunächst nicht zu klären war, wer den Wagen zum Unfallzeitpunkt führte, wurde bei beiden eine Blutentnahme veranlasst. Der Audi wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrer des Wagens zum Unfallzeitpunkt machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Riesa oder unter der Rufnummer 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.