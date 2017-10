31-Jährige mit Drogen erwischt Die Polizei hat in Riesa eine Frau ertappt, die eine Cliptüte mit Rauschmitteln bei sich hatte. Das war aber nicht ihr einziges Vergehen.

Beamte des Polizeireviers Riesa hatten am Sonntagabend den richtigen Riecher. Die Polizisten hielten gegen 22.40 Uhr eine Radfahrerin auf der Hauptstraße an. Dabei fanden sie in der Handtasche der 31-Jährigen eine Cliptüte mit Drogen.

Doch das war nicht ihr einziges Vergehen. Wie sich herausstellte, war das Fahrrad, mit dem die Frau unterwegs war, als gestohlen gemeldet. Die 31-Jährige muss sich daher nun wegen des Verdachts des Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (SZ)

