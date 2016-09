31 Bewerber um Posten als Ordnungsamtschef In den nächsten Wochen werde es erste Gespräche geben, kündigte Bürgermeister Steffen Ernst an.

Blaue Stunde: Ansicht vom Rathaus in Waldheim. © André Braun

Am 27. Oktober will Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) den Stadträten einen Vorschlag unterbreiten, wer Nachfolger des langjährigen Leiters des Ordnungsamtes werden soll. Bernd Meinel geht kommendes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Stelle war öffentlich ausgeschrieben. „31 Bewerbungen sind eingegangen“, sagte er in der jüngsten Sitzung des Stadtrates.

Er werde in den nächsten Wochen Gespräche mit den Bewerbern führen, kündigte er an. Wer das Amt leitet, muss einige Bedingungen erfüllen, denn der Tätigkeitsbereich ist vielfältig. Der künftige Ordnungsamtschef soll einen qualifizierten Berufsabschluss als Verwaltungsfachwirt oder die Laufbahnbefähigung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst haben und sich im Kommunal-, Verwaltungs- und Ordnungsrecht auskennen. (DA/eg)

