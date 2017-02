Gut zu wissen 30er-Zone kommt zurück Auf der Herrmannstraße sollte es bald wieder ruhiger zugehen. Hoffnung auf einen Schutzweg gibt es dagegen keine.

Auf der Herrmannstraße in Roßwein wird wegen des Pflegeheim wieder eine „Zone 30“ eingerichtet. © Thomas

Die Anwohner der Herrmann-, Garten- und Oberen Weinbergstraße können sich freuen. Nach einigem Hin und Her um die Tempo-30-Zone vor ihrer Haustür bekommen sie die tatsächlich zurück. Zu verdanken haben sie dies aber wohl hauptsächlich dem Pflegeheim an der Herrmannstraße und dem rückwärtigen Schulausgang an der Oberen Weinbergstraße. Vor solchen Einrichtungen und auch Kindertagesstätten hat der Bundesrat das Ausweisen von geschwindigkeitsreduzierten Zonen erleichtert.

Wann genau die Schilder aufgestellt werden, weiß André Kaiser, Sprecher des Landratsamtes Mittelsachsen, nicht. „Die verkehrsrechtliche Anordnung für die S 39 im Bereich Seniorenheim und Schule wurde erlassen, die notwendigen Schilder für den Vollzug bestellt. Sobald diese da sind, werden sie angebracht“, sicherte er zu.

Friedrich Brixi vom Behindertenbeirat befürchtet, dass die Kraftfahrer aber auch dann noch zu schnell unterwegs sind, wenn die Zone 30 wieder ausgewiesen ist. „Können wir nicht noch mit einem Zebrastreifen zusätzlich für Sicherheit sorgen?“, fragte er im Zukunftsforum. „Einen Zebrastreifen können wir uns abschreiben“, sagte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) daraufhin. Das sei aussichtslos. Dafür müsste ein entsprechendes Verkehrsaufkommen herrschen und obendrein die Straße so ausgebaut werden, dass Mindestanforderungen erfüllt werden. Solchen Anforderungen wird beispielsweise der Fußgängerweg auf der unteren Bahnhofstraße in Waldheim (nahe Eiscafé Ernst) gerecht. Er verfügt über eine Querungshilfe und eine Extra-Beleuchtung. „Die Forderung danach ist so lange aussichtslos, bis es eine anderweitige Entscheidung des Gesetzgebers gibt“, so Lindner. Ohne die jetzige durch den Bundesrat wäre es womöglich auch schwer gewesen, die Geschwindigkeitsreduzierung auf der Herrmannstraße wieder umzusetzen. Bislang war davon auszugehen, dass auf Staatsstraßen mindestens 50 Stundenkilometer gefahren werden darf.

Anwohner Jürgen Jahn hofft, dass die Einhaltung der 30 Stundenkilometer später auch kontrolliert wird. Den Zweiflern, ob bei ihm vor der Haustür überhaupt schnell gefahren werden kann, hält er Rechnungen für Reparaturen vor die Nase. Mehrere Tausend Euro Schaden sind ihm am Zaun und der Grundstückseinfassung durch Unfälle entstanden, die Motorrad-, Auto- und die Fahrer von Kleintransportern verursacht haben. Jahn vermutet, dass sie zu schnell unterwegs waren. „Jeder Unfall hat uns finanziell belastet“, sagt er, da die Versicherung nie für die Gesamtkosten aufgekommen sei. Den Ärger und die Rennereien hatte die Familie obendrein.

