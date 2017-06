30 000 Kilometer und noch nicht genug Claus Heim hat seine Leidenschaft gefunden. Zwei Räder, einen Sattel und Radlerin Margita. Höhepunkt des Paars ist das SZ-Fahrradfest.

Schon zum zehnten Mal nimmt Claus Heim am SZ-Fahrradfest teil. Stolz zeigt der Tronitzer sein Rad, in das er sich 2009 auf der Ostseeinsel Fehmarn verliebt hat. Außer Margita gibt’s für ihn keine andere. © André Braun

Eine Botschaft ist Claus Heim besonders wichtig. „Bewegt euch, Leute“, appelliert der Tronitzer an alle Leser. Seit er die Liebe zum Rad entdeckte, möchte er den Lenker nicht mehr loslassen. Das SZ-Fahrradfest besucht der 67-Jährige zum zehnten Mal. Gemeinsam mit Ehefrau Margita (62) hat er sich dieses Jahr für eine 50-Kilometer-Tour nach Moritzburg entschieden.

Für das Paar eher eine Kurzstrecke. Seit die beiden Tronitzer sich 2009 ihre neuen Fahrräder auf der Ostseeinsel Fehmarn gekauft haben, führt Claus Heim ein Strecken-Protokoll. Genau 30 254 Kilometer ist er seitdem gefahren. Genug hat er noch lange nicht. „Früher waren wir immer wandern, aber dann bekam er Knieprobleme“, sagt Margita. Claus Heim knüpft an: „Als die Orthopädin vorschlug, Fahrradfahren wäre eine Alternative, sagte ich ‚auf keinen Fall!.‘“ Heute ist es zur Sucht geworden. Am SZ-Fahrradfest schätzen die beiden vor allem die Gesellschaft. „Es ist etwas anderes als eine normale Tour. Man kommt ins Gespräch, es ist entspannt, und trotz der vielen Teilnehmer drängelt niemand, um der Erste zu sein“, schwärmt Margita.

Alle Touren ab Altmarkt: zurück 1 von 2 weiter Anmeldung: 1. Juli bis 14 Uhr in allen Dresdner SZ-Treffpunkten, Elbepark, Altmarktgalerie und Seidnitz-Center, danach bis zehn Minuten vor jeweiligem Routenstart auf dem Dresdner Altmarkt (3 Euro Spätbucher-Aufpreis) Routen: 7.20 Uhr Königsetappe (140 km, 22Euro), 7.50 Uhr Tour bis Ostrand (100 km, 20Euro), 8.25 Uhr Familientour (50 km, 16Euro), 9.20 Uhr Stadiontour (9 km, 12 Euro), 10.10 Uhr Zschornaer Tour (75 km, 18 Euro), 11.15 Uhr Radebeuler Tour (30 km, 14 Euro)

Am Fahrradfahren fasziniert die beiden das Freiheitsgefühl. „Man ist ungebunden, kann jederzeit losfahren. Außerdem sieht man Dinge, die einem vom Auto aus nicht auffallen würden“, sagt Margita. Ob auch ein E-Bike für das Paar infrage käme? „Auf keinen Fall“, protestieren die beiden sofort. „Dann lieber absteigen und die Berge hochlaufen.“ Auch die sechs Enkel haben Claus und Margita Heim schon mit ihrer Leidenschaft angesteckt. „Man fühlt sich so viel besser, wenn man sich bewegt“, sagt Claus. „Im Winter vermissen wir es total.“ Schneeanzüge seien schließlich nichts zum Radeln. Da bietet sich das Fahrradfest in Dresden eher an. „Wir hatten immer riesiges Glück mit dem Wetter, nicht ein einziges SZ-Fahrradfest mit Regen. Und dieses Wochenende soll‘s schon wieder so heiß werden“, erzählt Claus Heim und strahlt.

Die Vorfreude kann er kaum verbergen. Zumal das Ehepaar die 50-Kilometer-Tour seit Jahren nicht geschafft hat. Vor zwei Jahren bogen sie falsch ab, es wurden 75 Kilometer. Letztes Jahr konnte Claus die Tour erst gar nicht antreten. „Wir wollten gerade losfahren, da ist mir plötzlich das Rad gebrochen.“ Das Stück von der Ostseeinsel wurde trotzdem nicht entsorgt. Der Rahmen wurde ausgetauscht, das Fahrrad schnell wieder genutzt. Echter Sportsgeist eben, the show must go on. Außerdem ist es schließlich ein besonderes Fahrrad. Treuer bleibt Claus Heim nur seiner Margita. Bei der Arbeit lernten sie sich kennen, 1974 in einem Kuhstall. 44 Jahre später radeln sie zusammen durch den Ruhestand.

