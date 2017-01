30 000 Fotos von Bad Muskau Zwei Cottbuser Hobbyfotografen dokumentieren die Entwicklung von Stadt und Park. Davon profitiert auch die Stiftung.

Reinhard Grandke (links) aus Cottbus besucht zusammen mit einem Freund regelmäßig Bad Muskau und den Pückler-Park. Denn in der riesigen Parkanlage findet der Hobbyfotograf immer neue Motive. © Joachim Rehle

Auf insgesamt rund 830 Hektar erstreckt sich der Muskauer Park auf beiden Seiten der Neiße. Diese Größe ist einer der Gründe, warum Reinhard Grandke aus Cottbus die Fotomotive auch nach über zehn Jahren nicht ausgehen. So lang besucht der Hobbyfotograf schon jeden Monat Bad Muskau und den Park, meist zusammen mit einem ebenfalls fotobegeisterten Freund, und dokumentiert die Veränderungen. Das nutzt auch der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“. Denn dieser stellt der Rentner seine Fotos zur Verfügung – und nicht nur diese.

Das Fotografieren ist schon immer sein Hobby gewesen, erzählt Reinhard Grandke. Und das führt ihn vor allem in die hiesigen Landschaftsparks in Bad Muskau und Branitz sowie in die Parks in Potsdam. Pücklers Park in Bad Muskau hat es dem Hobbyfotografen aber besonders angetan. Meistens in der zweiten Monatshälfte besuche er zusammen mit einem Kumpel, der allerdings nicht namentlich genannt werden will, den Park. Dabei treffen sie sich oftmals auch mit Astrid Ruscher von der Stiftung. „Sie ist interessiert an den Fotos und den Unterlagen, die ich habe“, sagt Reinhard Grandke. Denn der 66-Jährige fotografiert nicht nur eifrig im Park sondern sammelt seit etwa 20 Jahren auch alte Ansichtskarten von Bad Muskau, die er der Stiftung ebenfalls zur Verfügung stellt. „Von mir sind auch Ansichtskarten in der Ausstellung zu sehen“, erzählt er nicht ohne Stolz. Nach den Treffen im Schloss drehe man dann meist eine Runde durch den Park. Die Fotos, die dabei entstehen, erhalte die Stiftung dann beim nächsten Besuch.

Dort ist man für diese Bilder dankbar. „Die Dokumentation im Park ist für uns eine offene Flanke“, sagt Parkdirektor Cord Panning. Den Luxus, die Entwicklung fortlaufend dokumentieren zu lassen, habe man sich nie leisten können. Das gilt sowohl für die Arbeit an der Parkgestaltung als auch für die Sanierung der verschiedenen Bauwerke. Bei Letzteren habe er während der Arbeiten oftmals selbst noch schnell zur Kamera gegriffen, um den Zustand zu dokumentieren, erzählt Cord Panning. Eine fortlaufende chronologische Dokumentation der verschiedenen Projekte, die im Park umgesetzt worden sind, gibt es allerdings nicht. Da ist die Hilfe der Cottbuser Hobbyfotografen durchaus willkommen. Und aufgrund der vielen Besuche in Bad Muskau haben diese einige Tausend Bilder vom Park geschossen. So schätzt Reinhard Grandke seinen gesamten Fotobestand auf ungefähr 50000 Fotos in Papierform und etwa doppelt so viele als digitale Exemplare. Ein Fünftel davon sind Aufnahmen des Muskauer Parks und der Stadt. Davon werde die Stiftung mittlerweile wohl die Hälfte ebenfalls haben, schätzt er.

Die Frage, warum er so viele Fotos von einem Ort macht, stellt sich für Reinhard Grandke nicht. Er interessiere sich schlicht für das Fotografieren und den Park. Und anders als bei seinen Bildern von Cottbus, die er als Buch veröffentlicht hat, schießt er die Bilder von Bad Muskau hauptsächlich für sich selbst. Nur einen kleinen Teil veröffentliche sein Kumpel auf Fotoplattformen im Internet, erzählt er. Langweilig wird ihm der Pücklerpark als Motiv aber nicht. Schließlich verändere sich dieser ja immer wieder. Sei es durch Bau- und Pflegemaßnahmen oder durch die verschiedenen Jahreszeiten und Wetterverhältnisse. Und aufgrund der Größe des Parks finde man immer neue Motive. Wenn man dann nach einiger Zeit eine bestimmte Stelle erneut besuche, sehe es ganz anders auals beim letzten Mal. Als er im vergangenen Jahr beispielsweise mal wieder die Hermannseiche im polnischen Parkteil besucht habe, sei er von dem Anblick überrascht gewesen. Denn seit seinem vorigen Besuch ist diese freigeschnitten worden. Sogar mit dem Helikopter sei er schon über den Park geflogen und habe Luftbilder gemacht, sagt Reinhard Grandke. So gebe es auch nach Jahren immer noch etwas Neues zu entdecken. Und mit den aktuellen Bauarbeiten im Badepark sowie der weiteren Erschließung des Talgartens gehen die Veränderungen auf der deutschen Seite stetig weiter.

Der Schwerpunkt der Fotografien von Reinhard Grandke liegt zwar auf dem Park, aber auch von der Stadt Bad Muskau macht er regelmäßig Fotos. Meist werden dabei alte Ansichtskarten zum Vorbild genommen und die dort abgebildeten Orte in ihrem jetzigen Zustand fotografiert. So hat er auch die Entwicklung der Stadt über Jahre dokumentiert. Der Stadt bescheinigt er dabei eine, aus seiner Sicht sehr gute Entwicklung.

