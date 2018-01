30.000 Euro für Werterhaltung im Bad Die Stadt gibt für das Erlebnisbad in Paulsdorf Gelder frei. Der Aufsichtsrat der Erlebnisgesellschaft hat jedoch Bedenken.

In das Erlebnisbad Paulsdorf sollen Gelder fließen. Ob diese reichen, fragt sich der Aufsichtsrat. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Der Stadtrat Dippoldiswalde hat den Wirtschaftsplan 2018 für das städtische Tochterunternehmen Weißeritztal-Erlebnisgesellschaft GmbH bestätigt. Dieses betreibt im Auftrag der Stadt den Sportpark, die Bäder und Campingplätze an der Talsperre Malter. In dem Plan ist auch ein Zuschuss der Stadt für die Werterhaltung vor allem im Erlebnisbad in Paulsdorf enthalten. 30 000 Euro will die Stadt dieses Jahr dafür an das Unternehmen überweisen.

Aber das wird auf längere Sicht nicht reichen. Darauf wies Helfried Lohse (CDU) im Stadtrat hin. Er ist auch Aufsichtsrat der Erlebnisgesellschaft. Der gesamte Aufsichtsrat hatte einmal alle Fraktionsvorsitzenden aus dem Stadtrat eingeladen, um ihnen Einblick in die Zahlen zu geben. Gekommen ist zu dem Termin aber nur Karelli Krischker (SPD), teilte Lohse mit. Er warnte, dass für die Werterhaltung im Erlebnisbad dringend mehr getan werden muss: „Sonst geht es gegen den Baum.“ (SZ/fh)

