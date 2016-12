3 000 Unterschriften für Zirkus-Tierverbot Die Petition soll an den Stadtrat übergeben werden. Rot-Grün-Rot berät noch über ein Verbot.

Mehrere Tierschutzvereine wollen den Stadtrat dabei unterstützen, ein Wildtierverbot in Dresdner Zirkussen zu beschließen. So haben der Tierschutzverein Dresden und der Verein „Anima“ über eine Internet-Petition knapp 1 000 Stimmen gesammelt, auf der Straße unterschrieben weitere 2 000 Menschen, damit Elefanten, Großbären, Giraffen, Nashörner, Nilpferde und Menschenaffen nicht mehr in Manegen auftreten.

Die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit berät derzeit über ein Wildtierverbot für Zirkusse, die städtische Flächen mieten wollen. Sollte im kommenden Jahr ein Antrag eingebracht werden, würden die Unterschriftenlisten eingereicht werden, sagt der Vorsitzende des Tierschutzvereins „Anima“, Matthias Bernickel. Weihnachtscircus-Direktor Mario Müller-Milano hat bereits angekündigt, rechtlich gegen ein Verbot vorgehen zu wollen. (SZ/sr)

