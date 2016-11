3 000 Lichter leuchten Zum Einkauf außer der Reihe in besonderem Ambiente empfängt Multi-Möbel am Wochenende. Mehr Einkaufssonntage folgen.

Tausende Teelichter werden am Sonnabendabend bei Multi Möbel in Bischofswerda entzündet. © Symbolfoto: Steffen Unger

Punkt 18 Uhr geht am Sonnabend bei Multi-Möbel in Bischofswerda das Licht aus. Aber danach geht‘s nicht nach Hause. Es wird romantisch. 3 000 Teelichter werden dann im Möbelhaus leuchten und bis 22 Uhr für Atmosphäre beim Einkaufs- und Erlebnisabend „Romantica“ sorgen. Mehrere Mitarbeiter sind kurz vorher unterwegs, um die vielen Lichter zum Leuchten zu bringen. Die Veranstaltung gibt es einmal im Jahr und zeitgleich in den Filialen von Multi-Möbel in Bautzen, Radeberg, Heidenau und Bischofswerda. In Bautzen ist der Abend im Möbelhaus eingebettet in die lange Einkaufsnacht „Romantica“, die der Innenstadtverein organisiert. Zwischen Möbelhaus und Innenstadt pendeln Busse.

In Bischofswerda ersetzen die 3000 Teelichte die Deckenbeleuchtung. „Nur die Ambiente-Beleuchtung der ausgestellten Möbel bleibt eingeschaltet. Uns begeistert das, unsere Kunden auch“, sagt Juniorchef Maik Fietze. Abgerundet wird der Abend durch Sektempfang und stilvolle Livemusik. Außerdem gibt es ein Schaukochen.

Multi-Möbel mit Stammsitz in Bautzen verkauft in Bischofswerda auf 2 320 Quadratmetern. Seit dem Umbau vor vier Jahren habe man zum einen neue Kunden aus der Stadt und der direkten Umgebung gewonnen, heißt es im Unternehmen. Zudem profitiere man von der Lage nahe der Neustädter Straße und ziehe dadurch Kunden speziell aus dem Oberland und dem Raum Neustadt an.

Auch an diesem Sonntag ist das Geschäft von Multi-Möbel in Bischofswerda geöffnet, dann von 13 bis 18 Uhr. Den Einkaufssonntag hatte das Unternehmen bei der Stadt beantragt und genehmigt bekommen. Es ist einer von fünf Einkaufssonntagen dieses Jahr in Bischofswerda, weitere folgen am 4. und 18. Dezember für das Weihnachtsshopping.

Sonntagsöffnungszeiten müssen extra genehmigt werden. Laut Sächsischem Gesetz über die Ladenöffnungszeiten sind die Kommunen bzw. Parlamente dazu ermächtigt. Erlaubt sind bis zu vier Sonntage im Jahr von 12 bis 18 Uhr für das gesamte Stadtgebiet. Ein zusätzlicher Sonntag ist möglich für einzelne Gebiete mit regionalem Fest. Letzteres nutzt an diesem Wochenende Multi-Möbel. (SZ/ass, ir)

zur Startseite