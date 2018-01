3 000 Euro Schaden am Zigarettenautomaten Die Täter leiteten Gas ins Innere des Gerätes und zündeten es an. Das brachte ihnen nichts, denn der Automat bliebt zu.

Ein Beamter kennzeichnet den zerstörten Zigarettenautomaten. Die unbekannten Täter hatten Sonntagvormittag mit Gas versucht, an den Inhalt zu gelangen. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Döbeln. Bei dem Versuch, einen Zigarettenautomaten in Döbeln zu sprengen, ist ein Sachschaden in Höhe von rund 3 000 Euro entstanden. Das teilte Steve Berger, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Montag mit.

Er bestätigte die DA-Informationen, wonach die Täter in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zuschlugen. „Sie leiteten nach bisherigem Kenntnisstand Gas ins Innere des Automaten und zündeten dieses an. Entwendet wurde nichts, da der Automat nicht geöffnet wurde“, so Berger weiter. (DA/sol)

zur Startseite