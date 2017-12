Gut zu wissen 3 000 Euro fürs Kamelienhaus Das Geld kommt von der Deutschen Kameliengesellschaft. Wenn die Saison gut läuft, kann die Dachsanierung eher starten.

Außer der 200 Jahre alten weißen Kamelie sind weitere farbenprächtige Kameliensorten sowie exotische Pflanzen im Roßweiner Kamelienhaus zu bewundern. Die nächste Saison geht vom 20. Januar bis einschließlich 1. April. © André Braun/Archiv

Roßwein. Für den Erhalt der zweitältesten Kamelie in Europa nördlich der Alpen hat der Roßweiner Heimatverein 3 000 Euro von der Deutschen Kameliengesellschaft erhalten. „Darüber freuen wir uns wirklich sehr“, sagte die Vorsitzende Martina Thiele. Die „Teerose des Winters“, wie die Kamelie auch genannt wird, ist eine anspruchsvolle Pflanze. Damit sie wächst und blüht, darf es weder zu heiß noch zu kalt sein. Ein intaktes Dach des Kamelienhauses ist deshalb das A und O. Doch genau an dieser Stelle hakt es. Denn eine Hälfte des Daches muss noch erneuert werden. „Wenn die kommende Saison gut läuft und wir ausreichend Spenden zusammenbekommen, können wir die Sanierung vielleicht doch schon nächstes Jahr in Angriff nehmen“, meint die 61-Jährige.

2016 wurde außer der Dachhälfte auch der Giebel hergerichtet. Das hat den Verein rund 11 000 Euro gekostet. Die Anschaffung der übrigen neuen Dreifachverglasung werde vermutlich nicht ganz so teuer. „Wir brauchen mindestens 9 000 Euro“, so Martina Thiele. Ob sich die Instandsetzung 2018 realisieren lässt, hänge zudem von der Auftragslage des Wunschbauunternehmens ab. „Wir möchten gern wieder mit der Firma Gewächshaustechnik Dresden zusammenarbeiten. Sie hat auch schon die übrigen Bauarbeiten zu unserer Zufriedenheit erledigt“, so Martina Thiele.

Ist das Dach erneuert, „sind wir im Großen und Ganzen rundrum, was den Bau des Kamelienhauses betrifft“, sagte sie. Für die nächsten etwa 15 Jahre sollte dann – zumindest was die Eindeckung betrifft – Ruhe sein, ergänzte ihr Mann Richard. „So lange hält die Dreifachverglasung ungefähr“, erläuterte der 69-Jährige.

Seit dem 14. Dezember 2000 ist die Roßweiner Kamelie ein anerkanntes Kulturdenkmal. Sie zeigt bereits die ersten Knospen. „Es bleibt aber dabei, dass wir am 20. Januar 2018 in die neue Saison starten“, so Martina Thiele. Bis einschließlich 1. April haben Besucher dann die Möglichkeit, sich sonnabends und sonntags von 11 bis 16 Uhr dieses botanische Kleinod im Ortsteil Wolfstal anzuschauen.

Spendenkonto Heimatverein Roßwein: DE15 860 554 6200 3103 1371

