3 000 Euro für die Kirchenheizung Die Auktion „Sebnitzer Schätze“ hat das Spendenziel näherrücken lassen. Und die nächste Veranstaltung ist schon geplant.

Die Peter-Pauls-Kirche in Sebnitz braucht eine neue Heizung. Dafür wird gespendet. Und im Juni musiziert. © Marko Förster

Der Andrang war groß am Sonntagnachmittag im Kunsthaus Sammelsurium in Sebnitz. Mittlerweile sind die Erträge zusammengezählt. Rund 3 000 Euro sind bei der Auktion „Sebnitzer Schätze“ zugunsten einer neuen Heizung für die Peter-Pauls-Kirche zusammengekommen, erklärt Carsten Häntzschel vom Spendenausschuss des Kirchenvorstands. Noch kurz vor Beginn der Veranstaltung haben verschiedene Spender Scherenschnitte und ein Gemälde mit dem Motiv der Kirche zur Verfügung gestellt, die dann mit unter den Hammer kamen. Exakt 2 515 Euro hat die Versteigerung eingebracht, einige Bilder mit historischen Rahmen, die nicht Teil der Auktion waren, fanden für weitere 400 Euro neue Besitzer, hinzu kommen Einnahmen aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen. „Für uns ist das ein voller Erfolg“, sagt Carsten Häntzschel vom Kirchenvorstand. Nicht nur wegen des zusammengekommenen Geldes, sondern auch wegem der Aufmerksamkeit, welche die ganze Aktion hervorgerufen hat. Von den benötigten 60 000 Euro an Spenden für die neue Kirchenheizung sind nun 51 000 Euro beisammen, weitere finanzielle Unterstützung soll es demnächst noch vom Lions-Club Sebnitz geben.

Als nächste Aktion bereitet die Kirchgemeinde jetzt ein Benefizkonzert vor, das am 18. Juni stattfindet, als letzte Veranstaltung in der Sebnitzer Stadtkirche vor dem Baubeginn. Die Versteigerung unterdessen könnte eventuell im kommenden Jahr eine Neuauflage erfahren – dank des Erfolges bei der Premiere. Dann aber zugunsten eines anderen guten Zwecks, wie etwa der Jugend- oder der Altenhilfe. (SZ/dis)

