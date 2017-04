3000 Euro für den Schlossverein Die Sparkasse ehrt die Ehrenamtlichen aus Struppen als „Verein des Jahres 2016“. Gewonnen haben aber auch andere.

Die Gewinner und Platzierten bei der Verleihung des Titels „Verein des Jahres 2016“ am Donnerstagabend in Dresden.l © Egbert Kamprath

Der Schlossverein Struppen ist am Donnerstagabend von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden als Verein des Jahres 2016 geehrt worden. Der Verein kam zusammen mit zwei weiteren Vereinen auf Platz 1 und erhielt dafür 3 000 Euro.

„Wenn so viel im Ehrenamt passiert, sind wir in der Region alle Profiteure davon“, sagte Joachim Hoof, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse.

Das Geld kann der Verein gut gebrauchen. Die Mitglieder möchten mit dem Schloss einen kulturellen und touristischen Anlaufpunkt in der Region schaffen.

Insgesamt prämierte die Regionalbank zusammen mit der SZ als Medienpartner neun Vereine für ein überdurchschnittliches Engagement im vergangenen Jahr. In der Kategorie Kultur lag der Schlossverein Struppen vorn, in der Kategorie Sport der Basketballclub Dresden und in der Kategorie Soziales die Kamenzer Initiative Kinder von Tschernobyl.

Auf die Plätze 2 und 3 kamen der Förderverein Schauanlage und Museum der Granitindustrie, Haselbachtal (2 000 Euro), die Erinnerungswerkstatt Dresden „Denk Mal Fort!“ (1 000 Euro), der Cheerleader-Verein Arrows Pirna (2 000 Euro) , der SV Steina 1885 (1 000 Euro), das Spielprojekt Dresden (2 000 Euro) und die Kuppelhalle Tharandt (1 000 Euro).

Eine Jury aus Sparkasse und SZ wählte die neun Gewinner aus insgesamt 199 Bewerbern. Der SV Steina erhielt nach einer Online-Abstimmung zusätzlich den mit 1 500 Euro dotierten Publikumspreis. Knapp 550 der abgegebenen gut 2 000 Stimmen entfielen auf den SV.

Einen weiteren Publikumspreis gab es für die E-Rolli-Fußballmannschaft von SV Motor Mickten (Dresden). Der Verein wurde aus 19 Nominierten gewählt, die über das Sparkassen-Portal Geld für ein Projekt gesammelt haben. Im Fall der Micktener war das die EM-Teilnahme in Schottland.

Überreicht wurden die Auszeichnungen bei einer Gala im Lebendigen Haus am Dresdner Zwinger. (SZ)

