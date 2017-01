3 000 Bäume fallen für neue S 177 Die Trasse für die Strecke bei Leppersdorf wird freigeräumt. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Auf der S177 bei Radeberg rollt der Verkehr schon auf drei Spuren: Jetzt beginnen die Arbeiten für den Abschnitt nach Leppersdorf. © Thorsten Eckert

Weder hoher Schnee noch strenger Frost: Den Beginn der Arbeiten für die neue S 177 zwischen Radeberg und Leppersdorf kann offenbar nichts aufhalten. In den nächsten Tagen starten die ersten sichtbaren Arbeiten an der Trasse. Das bestätigt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Nach ihren Angaben rücken zunächst Waldarbeiter an. „Sie werden rund 3 000 Bäume fällen und etwa 30 000 Quadratmeter Land von Buschwerk befreien“, sagt sie.

Die Bauleute nehmen sich zunächst das „Kleine Wäldchen“ nördlich der Autobahn vor. Dann arbeiten sie sich in Richtung Süden vor. Wegen des Holzeinschlags kann es zu Behinderungen für Autofahrer kommen. „Es wird geringfügige Einschränkungen durch die Tagesbaustellen geben“, sagt sie. An einigen Stellen werden voraussichtlich Baustellenampeln aufgestellt. Die genauen Termine gibt das Landesamt noch bekannt. Betroffen sind die Straße zwischen Leppersdorf und Lichtenberg und auch die S 95 die Straße von Leppersdorf nach Radeberg. Ende Februar sind die Fällungen abgeschlossen.

Wildschutzzaun geplant

Damit während der Arbeiten Rehe, Füchse und Hasen von der Baustelle ferngehalten werden, ist ein rund 1,4 Kilometer langer Wildschutzzaun geplant. Auch Frösche und Kröten werden vor den Bauarbeiten geschützt. Für sie sind Amphibienschutzanlagen auf einer Länge von knapp vier Kilometern vorgesehen. Letztere werden nach Fertigstellung der Straße jedoch wieder entfernt. Richtig großen Bahnhof wird es im Sommer an der Straßenbaustelle geben.

Für August ist der erste offizielle Spatenstich geplant. Diesen Termin nannte jetzt der Wachauer Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU). Zu solchen Anlässen ist traditionsgemäß viel Prominenz versammelt. Zumal es sich um ein Straßenprojekt von diesem Ausmaß handelt: Die Kosten für die knapp 6,7 Kilometer lange Strecke zwischen Radeberg und der A 4 belaufen sich auf rund 50 Millionen Euro. In diesem Jahr sollen bereits die Entwässerungsanlagen sowie erste Brückenbauwerke errichtet werden. Einen endgültigen Fertigstellungstermin gibt es noch nicht.

Noch eine Hürde

Nach Jahren der Planung scheint das Projekt jetzt nichts mehr aufhalten zu können. Eine Hürde gibt es aber noch: Es liegt eine Klage gegen den Bau der Straße in der Form vor. Ein Grundstückseigentümer sieht sich ungerecht behandelt. Mit einer einstweiligen Verfügung wollte er die Arbeiten schon stoppen. Damit scheiterte er jedoch vor dem Verwaltungsgericht. Inzwischen geht er gegen diesen Bescheid am Oberverwaltungsgericht vor. Hier ist eine Entscheidung noch nicht gefallen.

Nach Ansicht des Klägers werden Naherholungsgebiete zerstört und unzulässige Eingriffe in wertvolle Feuchtgebiete vorgenommen. Zudem habe er in sein Grundstück an der jetzigen Straße zwischen Radeberg und Leppersdorf viel Geld investiert. Durch die neue Trasse werde die Existenz seines Betriebes zerstört. Der zu erwartende Verkehrslärm würde die Erholungsmöglichkeiten auf seinem Grundstück beeinträchtigen. Er befürchtet einen enormen Wertverlust. Aus seiner Sicht ist die Notwendigkeit der neuen Straße nicht ausreichend nachgewiesen worden. Sie hätte auch einen anderen Verlauf nehmen können. Eine korrekte Abwägung privater und öffentlicher Interessen habe es ebenfalls nicht gegeben.

Teil der Schnellstraße

Mit der Strecke Radeberg - Leppersdorf wird ein weiterer Teilabschnitt der Schnellstraße zwischen der A 4 und der A 17 gebaut. Als Nächstes soll die Ortsumfahrung Wünschendorf/Eschdorf mit einer Länge von knapp sechs Kilometern begonnen werden. Aktuell läuft hier das Planfeststellungsverfahren. Für den Abschnitt südlich von Großerkmannsdorf mit einer Länge von rund drei Kilometern ist der Antrag auf das Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion Sachsen im Juni 2016 erfolgt. In den Bau der insgesamt 33 Kilometer langen Strecke investiert der Freistaat einschließlich Förderung durch die Europäische Union rund 228 Millionen Euro.

Laut einer Prognose werden 2025 an jedem Wochentag rund 17 000 Autos zwischen Leppersdorf und Radeberg unterwegs sein. Momentan sind es rund 8 000 Autos. Für das Straßenbauprojekt wird eine Fläche von rund 15 Hektar vollständig oder teilweise asphaltiert. Das entspricht einer Größe von etwa 21 Fußballfeldern.

