300 Besucher im Freibad Viele nutzten das Angebot, im Burkauer Bad Schlittschuh zu laufen.

Schlittschuhlaufen auf der zugefrorenen Wasserfläche des Burkauer Freibades war am Sonntag der Renner. 300 Besucher kamen in nur vier Stunden, um auf den Kufen ihre Runden zu drehen, sagte Bürgermeister Sebastian Hein (CDU) am Montag auf Anfrage. Weniger erfolgreich war leider der erste Burkauer Schneeskulpturen-Wettbewerb, der zeitgleich im Freibad ausgetragen werden sollte. Mehrere Teilnehmer versuchten zwar, fantasievolle Figuren zu formen. Doch wegen des weichen Pulverschnees gelang das nicht. (SZ)

