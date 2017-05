300 Besucher bei Demo-Tag Pferdeflüsterin Sandra Schneider besuchte am Sonntag die Großerkmannsdorfer Reitanlage.

Pferdeflüsterin Sandra Schneider in Aktion. © Bernd Goldammer

Das Großerkmannsdorf am Sonntag zum 2. Mal Veranstaltungsort für den Demo-Tag der berühmten Pferdeflüsterin Sandra Schneider war, erwies sich als gute Werbung für Radeberg. Die Besucherzahlen verdeutlichten den überregionalen Stellenwert der Großerkmannsdorfer Reitanlage. Wieder ging es hier um Problempferde. Sandra Schneider zeigte Schwachstellen zwischen Mensch und Tier auf. Erstaunen lag in der Luft. Ihr Demo-Tag für Problempferde richtet sich vor allem an Menschen, die die großen Vierbeiner lieben und dabei Fehler machen. (szo)

